Dragon Ball Super: Super Hero: cosa sta studiando di importante Gohan nell'ultimo teaser?

L'attesa per Dragon Ball Super: Super Hero, nuovo lungometraggio del franchise, è ormai agli sgoccioli. Il prossimo 11 giugno i cinema di tutto il Giappone saranno pieni di fan dei guerrieri Z, che dovranno proteggere la Terra dai nuovi, temibili androidi dell'Esercito del Fiocco Rosso.

Nel terzo teaser trailer di Dragon Ball Super: Super Hero abbiamo visto un momento del confronto che darà inizio al film, ovvero quello tra Piccolo e Gohan. Il namecciano non riesce a capacitarsi di come Gohan non trovi il tempo di andare a prendere sua figlia Pan a scuola, visto che è troppo impegnato nelle sue ricerche. Inoltre, chiede anche come sia possibile che il figlio di Goku non si stia più allenando, e riceve una risposta che lo farà infuriare: Gohan pensa infatti che per salvare la Terra ci saranno sempre Goku e Vegeta.

Ma cosa sta studiando Gohan di così importante da dimenticare la propria figlia a scuola e rinunciare all'allenamento? Come possiamo vedere dal tweet di @DBSChronicles, che ha analizzato l'immagine del confronto tra Piccolo e Gohan del teaser trailer, il Saiyan ha lo studio pieno di libri sugli insetti. Non ci saremmo mai aspettati che uno dei Guerrieri Z più forti sarebbe diventato un entomologo da grande, ma c'è da dire che la passione per la natura Gohan l'ha avuta sin da bambino.

Come già annunciato Gohan e Piccolo saranno i protagonisti di Dragon Ball Super: Super Hero, mentre secondo un rumor tre personaggi avranno un ruolo marginale. Ovviamente non tutti potranno essere sempre al centro della scena, ma il fatto che quei tre non siano importanti fa sicuramente notizia.