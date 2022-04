Dragon Ball Super: Super Hero, una cover dedicata al film sul nuovo numero di V-Jump

A causa del pesante attacco hacker subito, Toei Animation è stata costretta a rinviare numerosi progetti, tra cui anche il nuovo discusso e atteso film Dragon Ball Super: Super Hero, posticipato dal 22 aprile all’11 giugno 2022, e al quale sarà dedicata la cover del prossimo numero di V-Jump.

La rivista, edita da Shueisha, è diventata celebre grazie a capitoli speciali, spin-off e approfondimenti relativi a serie piuttosto seguite, e negli ultimi anni sta ricevendo un grande seguito grazie alle popolari serie Dragon Ball Super e Boruto, e alle novità inerenti ai videogiochi, film e altri media inerenti a molti franchise. Non poteva quindi mancare un aggiornamento dedicato a Dragon Ball Super: Super Hero, la pellicola che avrà come protagonisti Gohan e Piccolo, dopo essere diventati marginali nel manga di Toyotaro.

Una delle fanpage della serie più seguite sui social, @DbsHype ha condiviso l’immagine della copertina del prossimo numero di V-Jump, in arrivo il 21 aprile 2022, nel post riportato in calce, dove Gohan e Piccolo appaiono l’uno al fianco dell’altro, pronti ad affrontare la nuova minaccia rappresentata dal Red Ribbon, colpevole del rapimento della piccola Pan. Possiamo quindi aspettarci un aggiornamento o nuovi dettagli riguardo il film nel numero in questione.

