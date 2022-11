Dragon Ball Super: Super Hero, la cover della versione animeban

Dragon Ball Super: Super Hero è un prodotto anime che ben si presta ad una trasposizione manga vista anche la presenza di onomatopee in alcune scene. In prossima uscita vi è infatti l'animeban dell'ultima fatica Toei.

Dopo una locandina fan made di Super Hero in versione Z, le novità più recenti girano intorno il fumetto. Quest'ultimo uscirà il 2 dicembre 2022 e in rete è presente la colorata cover in alta qualità.

A caricarla è il plurinominato profilo Twitter DbsHype e l'immagine è dunque visibile in calce a questa notizia. Il 23 novembre era già pubblica una sgranata preview di Dragon Ball Super: Super Hero in bianco e nero con alla sinistra delle vignette. In tutto il suo scintillante splendore la scan della copertina si può dividere in parte superiore e in parte inferiore. Nella prima Gamma 2 si accinge a colpire Piccolo con un colpo di pistola spaziale mentre lo strabiliante namecciano è in procinto di difendersi con il suo makankosappo, o cannone speciale nella versione televisiva degli anni '90. Nella parte inferiore Gohan in forma normale e Gamma 1 si impattano a vicenda a suon di gomitata, osservandosi con sguardo perentorio.

Da quanto mostrato vi interessa l'animeban di Dragon Ball Super: Super Hero?