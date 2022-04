Dragon Ball Super: Super Hero, che danni ha causato l'attacco hacking?

Il futuro di Dragon Ball Super: Super Hero appare ancora incerto nonostante siano passate diverse settimane dall'attacco hacker ai danni di TOEI Animation che ha costretto la produzione a correre ai ripari e a dover sospendere i lavori in corso. Ma cos'è successo esattamente il 9 marzo?

Sembra che la situazione in quel di TOEI Animation si stia lentamente risolvendo visto che lo studio ha ripreso la distribuzione settimanale dell'anime di ONE PIECE. Non si sa ancora molto invece della nuova data d'uscita di Super Hero dal momento che l'attacco avrebbe causato più problemi di quanti previsti originariamente.

Sappiamo che i lavori al film sono ripresi soltanto recentemente e, stando a NHK, TOEI sarebbe stata colpita da un attacco informatico causato da un virus ransomware che avrebbe bloccato l'accesso degli utenti ai propri file e dispositivi. Il gruppo che avrebbe commissionato ciò avrebbe poi chiesto allo studio il pagamento di una certa somma per rimuovere il virus.

Ad ogni moto, tramite una nota TOEI avrebbe spiegato che quanto accaduto sta continuando ad impattare sulla produzione ma che sono in corso dei lavori per la normalizzazione. La società, inoltre, ha aggiunto che non si potrà riprendere del tutto dall'attacco, ed è stato per questo che è diventato necessario rinviare l'uscita di Dragon Ball Super: Super Hero a data da destinarsi. A quanto pare, dunque, dovremo aspettare ancora un paio di giorni per conoscere cosa ne sarà dell'attesissimo film.