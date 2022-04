Dragon Ball Super: Super Hero ha una data di uscita! Ecco quando arriva

Il caos che ha coinvolto Toei Animation ha messo in pausa tanti dei programmi della compagnia. Il ransomware che ha colpito l'azienda nipponica ha provocato lo spostamento di diversi anime, in particolare le serie che stanno andando in onda come ONE PIECE, Dragon Quest e tante altre. Ma anche il film di Dragon Ball è stato colpito.

Dragon Ball Super: Super Hero era stato rimandato a data da destinarsi sempre a causa di questo hackeraggio ai danni di Toei. Ora però l'allarme è rientrato e l'azienda si è riappropriata dei dati necessari per mandare avanti le produzioni. Con gli anime che stanno tornando in onda, è il tempo di prepararsi anche per il lungometraggio con Goku e compagni.

Infatti Dragon Ball Super: Super Hero ha una nuova data di uscita. Nelle scorse ore è stato rivelato che in Giappone il film verrà proiettato l'11 giugno 2022. In pratica, considerato che inizialmente il piano era di renderlo disponibile il 22 aprile, la pellicola uscirà con un mese e mezzo di ritardo rispetto alle idee iniziali.

Allo stesso modo, sono state rinviate anche le light novel e il resto del materiale promozionale e di merchandising di Dragon Ball Super: Super Hero. Siete pronti per il nuovo film?