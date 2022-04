Dragon Ball Super: Super Hero debutta a giugno? L'uscita della novel fornisce un indizio

Il mese di aprile 2022 doveva regalarci il debutto di Dragon Ball Super: Super Hero nei cinema giapponesi. Purtroppo, la pellicola anime è stata rimandata a causa dell'hackeraggio di TOEI. A distanza di qualche tempo dall'attacco hacker, potrebbe essere stata rivelata una nuova data d'uscita.

Esattamente il 22 aprile, era prevista la premiere del nuovo lungometraggio anime di Dragon Ball Super. Un grosso imprevisto ha però impedito a TOEI Animation di procedere con i lavori e ha costretto la casa produttrice a rinviare l'anime movie a data da destinarsi. A distanza di qualche settimana, dell'uscita non vi è ancora alcuna certezza. Tuttavia, un indizio ci fornisce un ipotetica finestra di rilascio.

La situazione in casa TOEI si è rasserenata. L'anime di ONE PIECE sta per tornare con nuovi episodi: l'attacco degli hacker è stato dunque archiviato. Con questa buona notizia, ci sono speranze per una imminente uscita di Dragon Ball Super: Super Hero.

Dragon Ball Super: Super Hero verrà adattato in una light novel. È questa ad accendere le speranze dei fan. L'uscita del romanzo era originariamente prevista per il 25 aprile, tre giorni dopo l'uscita della pellicola nelle sale nipponiche. L'hackeraggio ha ovviamente rimandato anche la novel, che però ha ufficialmente trovato una nuova data di uscita. Stando al sito web di Shueisha, la novel di Dragon Ball Super: Super Hero uscirà il 30 giugno 2022.

Attenendoci alla pubblicazione della novel, molto probabilmente il film di Dragon Ball Super: Super Hero debutterà nel fine settimana tra il 24 e il 26 giugno 2022. Per l'annuncio della data ufficiale, sembra questione di ore.