Dragon Ball Super: Super Hero delude al box office: è il peggiore del franchise

Da circa un mese, dopo diverse problematiche, Dragon Ball Super: Super Hero ha fatto il suo debutto ufficiale nei cinema giapponesi. Come sono i dati al botteghino? Le analisi parlano chiaro: l’ultimo film del franchise, su cui ha lavorato anche Akira Toriyama in persona, è il peggiore degli ultimi 25 anni.

In Italia, Dragon Ball Super: Super Hero arriverà a settembre. I fan giapponesi, hanno però già decretato l’anime movie come un flop, almeno rispetto ai tre precedenti. Secondo le analisi condotte da BoxOfficeMojo, nelle sue prime tre settimane al box office, Dragon Ball Super: Super Hero ha ottenuto incassi pari a 12.121.660 dollari. Una cifra di tutto, ma che risulta essere impietosa nel confronto con gli altri lungometraggi della serie.

I numeri al botteghino di Dragon Ball Super: Super Hero stanno deludendo. Nelle loro prime tre settimane, Dragon Ball Z: La battaglia degli dei, Dragon Ball Z: La resurrezione di F e Dragon Ball Super: Broly hanno ottenuto incassi pari a, rispettivamente, 23.618.327 dollari, 21.411.019 dollari e 23.640.548 dollari. Dunque, Super Hero è l’unico a non aver nemmeno sfiorato quota venti milioni. Questo insuccesso, non intacca il franchise. TOEI è già al lavoro un nuovo film di Dragon Ball Super.

Per questo “flop”, potrebbero esserci diverse ragioni. Dragon Ball Super: Super Hero è stato vittima della pirateria, con TOEI Animation che sta battagliando per impedire la condivisione illegale del film. Altre ragioni, potrebbero risiedere nel cambio di protagonisti, da Goku e Vegeta, a Gohan e Piccolo, e nello stile grafico in 3DCG del film. Bisogna poi considerare che rispetto al film su Broly, questo nuovo ha toni meno seri e più colorati.