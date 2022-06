Dragon Ball Super: Super Hero sta deludendo? I numeri al botteghino

La grande attesa per Dragon Ball Super: Super Hero, anime movie che prometteva di rivoluzionare il franchise con un nuovo stile grafico e nuovi protagonisti, è giunta al termine. A distanza di tre giorni dal debutto, il lungometraggio scritto da Akira Toriyama sarà riuscito a conquistare il Giappone?

Come riportato dalle analisi effettuate da The Kogyo Tsushin, Dragon Ball Super: Super Hero ha debuttato al primo posto nei botteghini nazionali. Nel fine settimana di uscita, ha fatto registrare 490 milioni di biglietti venduti, per un guadagno di 670 milioni di yen, al cambio attuale poco meno di cinque milioni di euro. L'anime movie ha superato il blockbuster di Hollywood Top Gun: Maverick e Shin Ultraman.

Questi numeri da capo giro, però, in realtà non soddisfano le previsioni. Se la premiere di Super Hero è stata più redditizia di quella di Broly, ciò non si può dire per gli altri giorni. La pellicola animata uscita nel 2018, nei suoi primi tre giorni ottenne incassi pari a 1 miliardo di yen. Dragon Ball Super: Broly, è il film con più incassi della saga, oltre che uno dei primi 20 anime con il maggior incasso di tutti i tempi. Nel frattempo, ecco immagini inedite dei personaggi di Dragon Ball Super: Super Hero tratte dalla novel ufficiale.

Continuando con il confronto, i primi tre giorni al botteghino di Dragon Ball Super: Super Hero sono inferiori anche a Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dei e La Ressurrezione di F, risalenti rispettivamente al 2013 e 2015.