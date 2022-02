Dragon Ball Super: Super Hero, i nuovi design di Goten e Trunks non convincono i fan?

Dragon Ball Super: Super Hero si concentrerà su Gohan e Piccolo dopo che il Red Ribbon Army avrà fatto la sua mossa sulla Terra. Ma, recentemente, i report hanno confermato che anche Goten e Trunks appariranno in Dragon Ball Super: Super Hero e i fan stanno impazzendo dopo che è stato condiviso un primo sguardo ai giovani eroi ormai cresciuti.

Se non sapevate ancora del cambio di look dei due personaggi, potete trovarlo in calce alla notizia. Goten e Trunks hanno fatto tendenza in tutto il mondo alla luce del grande cambiamento che hanno subito. Quando il film di Dragon Ball Super arriverà nelle sale questa primavera, i Saiyan saranno al centro dell'attenzione come adolescenti a tutti gli effetti.

Come si può vedere nei post più sotto, i fan stanno impazzendo per questi sviluppi. I frequentatori del web si erano continuamente chiesti perché Goten e Trunks non fossero mai invecchiati in Dragon Ball Super, considerando come invece sono cresciuti in Dragon Ball Z. Alcuni si chiedevano se sarebbero mai diventati giovani adulti come nell'epilogo della serie. E ora, sembra che le cose si stiano muovendo verso quella direzione.

Naturalmente, dovremo tutti aspettare e vedere come questi personaggi si inseriranno in Dragon Ball Super: Super Hero. Sappiamo che questo film si concentrerà anche su Goku e Vegeta come sempre, ma la sua coppia principale sarà Gohan e Piccolo. Il gruppo sarà costretto a combattere per la Terra ancora una volta quando l'Esercito del Nastro Rosso viene a bussare alla porta dopo decenni di silenzio. Ma con Goten e Trunks che sembrano più forti che mai, siamo sicuri che saranno un ottimo aiuto per abbattere l'esercito insieme ai loro amici.

Cosa ne pensate di Goten e Trunks? Come pensate che la coppia si inserisca nel nuovo film di Dragon Ball Super? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.