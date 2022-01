Dragon Ball Super: Super Hero: il design di Pan e Crillin in nuove immagini ufficiali

La community freme in vista della prossima primavera. Nel mese di aprile, nelle sale di tutto il Giappone, farà il suo debutto Dragon Ball Super: Super Hero, nuovo film ufficiale del franchise di Toriyama. Ecco alcuni dei protagonisti nelle immagini promozionali della pellicola in 3DCG.

Il 22 aprile 2022, l'avventura dei Guerrieri Z si amplierà con un nuovo, attesissimo episodio. Questa volta, però, gli spettatori dovranno mettere da parte le spettacolari battaglie con Goku e Vegeta come protagonisti. Ad attenderli, ci saranno protagonisti finora messi da parte come Gohan, Piccolo, Crillin e la piccola Pan.

Dragon Ball Super: Super Hero, dunque, coglierà l'occasione di esplorare nuovi territori, allontanando i riflettori dai due iconici protagonisti e puntandoli su personaggi secondari meno noti che attendevano da molto tempo il loro momento. Alcuni di essi, sono stati messi in mostra in anteprima in alcune immagini promozionali.

Il nuovo materiale promozionale del film, mette in primo piano Pan e Crillin. La figlia di Gohan, in abiti scolastici e cartella indosso, comincerà il proprio percorso di studi, sulle orme di suo padre. Entusiasta, volge il pugno al cielo. Ci stupirà trasformandosi in Super Saiyan? Per quanto riguarda il migliore amico di Goku, egli continuerà il proprio mestiere di poliziotto. Probabilmente, però, sarà costretto ad appendere la divisa al chiodo per riprendere l'uniforme da combattimento.

In altre due immagini, vediamo infine Goku e Vegeta. Come emerso in precedenza, ci saranno anche loro! Vi lasciamo a un'altra immagine promo di Super Hero e al futuro di Gohan nel film di Dragon Ball Super.