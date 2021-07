Dragon Ball Super: Super Hero, nuovo design per Piccolo: il namecciano sta invecchiando!

In occasione del San Diego Comic-Con 2021, Toei Animation ha svelato i primi dettagli su Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo film del franchise in uscita nel 2022. Tra le prime immagini è anche possibile notare un nuovo design per Piccolo, che secondo molti fan sarebbe una conferma inequivocabile della presenza di un time skip.

In calce potete dare un'occhiata a due immagini a confronto. Nella prima è possibile vedere Piccolo in Dragon Ball Super, mentre nella seconda è reperibile la prima visual del personaggio nel nuovo film. Come potete notare il colore della pelle è completamente diverso, con un verde molto più chiaro e i rigonfiamenti rosa delle braccia diventati giallognoli. Il colore è identico a quello dei namecciani anziani, a riprova del fatto che anche il corpo di Piccolo inizia a sentire i primi segni del tempo.

Tralasciando il colore della pelle, il nuovo design presenta anche qualche piccola differenza nel vestiario, con una nuova cintura di colore rosso e un nuovo paio di scarpe. Il design è molto più simile a quello adottato in passato da Akira Toriyama, che non ha caso è stato molto coinvolto nella produzione della pellicola.

Naturalmente il nuovo design di Piccolo non è l'unico indizio che suggerisce la presenza di un time skip, visto che anche l'improvvisa crescita di Pan dovrebbe sostanzialmente confermare la scelta della produzione. In tutti casi questi nuovi dettagli sottolineano la grande cura con cui sta lavorando Toei, e fanno ben sperare per questo nuovo film in uscita nel 2022.