Dragon Ball Super: Super Hero, i dettagli del film riassunti nel nuovo materiale promo

Nella speranza che un giorno Toei Animation tornerà alla produzione della serie anime di Dragon Ball Super, adattando i nuovi archi narrativi visti nel manga, il grande studio d'animazione si è dedicato alla nuova pellicola basata sull'universo di Akira Toriyama, Dragon Ball Super: Super Hero di cui finora sono state rivelate diverse informazioni.

Per quanto inizialmente la community abbia presentato delle perplessità legate alla CG impiegata nella realizzazione della pellicola, ciò che è stato rivelato riguardo trama e personaggi coinvolti sembra essere piuttosto interessante. In seguito ai numerosi materiali promozionali diffusi nelle ultime settimane, è stata pubblicata una doppia pagina riguardante i dettagli più rilevanti della storia che arriverà nei cinema giapponesi il 22 aprile 2022.

Fortunatamente alcuni appassionati hanno tradotto in inglese il materiale in questione, che potete vedere nel post riportato in calce. Nella prima parte viene definito il ritorno dello storico Red Ribbon, i nuovi poteri ottenuti da Goku, dalla piccola Pan, e da Gohan, che torna finalmente a ricoprire un ruolo rilevante. Viene anticipato lo "scontro tra supereroi" che coinvolgerà lo stesso Gohan e Piccolo contro Gamma 1 e Gamma 2, nuovi personaggi ideati da Akira Toriyama stesso, che ha seguito da vicino la produzione in ogni fase. Infine sono stati riportati i nomi dello staff produttivo, dei doppiatori e dei loro rispettivi personaggi, accompagnati da una breve descrizione di chi siano.

Per concludere ricordiamo che i fan sperano nel ritorno di Cell come antagonista, e vi lasciamo ad una splendida fanart dedicata all'ipotetico Metal Cell.