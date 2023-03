Dragon Ball: Super: Super Hero, un dettaglio sulla crescita dei Saiyan svelato dalla novel

L'adattamento manga di Dragon Ball Super: Super Hero che comincerà dal capitolo 91 della serie di Toyotaro approfondirà le vicende della pellicola con Gohan e Piccolo come protagonisti principali. Ulteriori dettagli sul lungometraggio di TOEI Animation sono però stati diffusi anche dal romanzo di Dragon Ball Super: Super Hero di Kei Ogawa.

Nei tre anni trascorsi tra la morte del Grane Mago Piccolo, l'allenamento con Dio e il 23° Torneo Tenkaichi, Goku ha una crescita inspiegabile. In quel lasso di tempo passa infatti dall'essere un bambino a praticamente diventare adulto. Ciò verrà spiegato successivamente attraverso le sue vere origini, ossia quelle Saiyan.

Nel romanzo di Dragon Ball Super: Super Hero sono inclusi alcuni dettagli inediti rispetto all'anime movie, come una linea di dialogo su cui i fan stanno discutendo in rete. In una conversazione tra Gohan e Piccolo, il Saiyan Mezzo-Sangue afferma che i Saiyan restano piccoli per molto tempo, per poi crescere tutto d'un tratto. Il Namecciano conferma questo dato, riflettendo che è stato lo stesso sia per Goku che per Gohan.

Ciò lo abbiamo potuto vedere più di recente anche con il mini-arco narrativo di Dragon Ball Super che vede Goten e Trunks come protagonisti. Sognando di diventare supereroi, i figli di Goku e Vegeta sono finalmente divenuti adolescenti. Vi ricordiamo che il romanzo di Dragon Ball Super: Super Hero è in arrivo in Italia con Star Comics.