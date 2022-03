Dragon Ball Super: Super Hero, il direttore sul rinvio: 'miglioreremo la qualità'

Circa una settimana fa ha fatto notizia l'attacco hacker ai danni di TOEI Animation che ha costretto lo studio di animazione a rinviare la messa in onda di alcune delle sue produzioni settimanali come ONE PIECE, Digimon e tante altre. La situazione appare però ben più grave visto il rinvio anche di Dragon Ball Super: Super Hero.

Il nuovo film legato al capolavoro di Akira Toriyama, dunque, non uscirà ad aprile come anticipatamente previsto, ma una nuova data d'uscita è prevista nei prossimi giorni. Ma cos'è successo? Ricapitolando, infatti, il 6 marzo la rete di TOEI è stata colpita da un accesso non autorizzato da terze parti. In risposta a questo attacco, il colosso ha dovuto chiudere alcuni dei suoi sistemi che è stata la causa del rinvio di diverse in produzioni. Attualmente i tecnici stanno indagando per comprendere quali informazioni sono trapelate dal network.

Ad ogni modo, Chikashi Kubota, animation director dietro Dragon Ball Super: Super Hero, ha commentato questa decisione aggiungendo: "Purtroppo l'uscita è stata posticipata. Tuttavia, sono sicuro che la qualità sarà ulteriormente migliorata a causa del rinvio, quindi per favore attendete con ansia!"

Il team continuerà dunque a lavorare al progetto, il che è una notizia positiva visto che secondo diversi rumors la produzione del film era prevista alla conclusione tra la fine di marzo e i primi di aprile. E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.