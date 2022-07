Dragon Ball Super: Super Hero sarà distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia

Dragon Ball Super: Super Hero entra di diritto nelle produzioni più attese del 2022 per quanto riguarda il settore dell'animazione giapponese, e grazie alle novità pubblicate da Crunchyroll sappiamo che arriverà nei cinema italiani il 29 settembre 2022, e sarà distribuito dal colosso Warner Bros. Entertainment Italia.

Si tratta di un evento piuttosto importante per produzioni di tale popolarità, e per la prima volta nella storia del franchise in Italia, ad occuparsi della distribuzione di una pellicola di Dragon Ball sarà proprio la filiale del colosso statunitense, che il 4 aprile del 2023 festeggerà ben 100 anni dalla fondazione a Burbank, in California.

Inoltre, l'interesse di Warner Bros. Entertainment Italia per una produzione così attesa e discussa, dimostra quanto l'opera ideata da Akira Toriyama sia in continua espansione anche nel nostro paese, e richieda per questo maggiore attenzione anche dal punto di vista della distribuzione nelle sale. Va anche sottolineato che si tratta della prima volta in cui tale casa di distribuzione si occupa di Dragon Ball, in quanto ad occuparsene in passato sono state la Dynamic Italia, la Terminal Video Italia, la Key Films, e Koch Media e 20th Century Fox per Dragon Ball Super: Broly.

