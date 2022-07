Dragon Ball Super: Super Hero, i doppiatori commentano le nuove forme di Gohan e Piccolo

Dragon Ball Super: Super Hero è stata una pellicola coraggiosa sotto diversi punti di vista. Primo fra tutti il totale utilizzo della CG per i personaggi e per le animazioni, e in secondo luogo la decisione di riportare al centro dell’attenzione due personaggi diventati secondari nel manga, Gohan e Piccolo, donando loro persino delle nuove forme.

Per affrontare la minaccia rappresentata dalla Nuova Armata del Fiocco Rosso, e dal villain finale, ovvero il controverso e discusso Cell Max, sia Gohan che il suo caro amico, e in passato mentore, Piccolo sono stati costretti ad attingere a nuovi poteri. Il Saiyan è riuscito a scatenare la forma denominata Gohan Beast, e Makoto Nozawa, storica doppiatrice di Goku, Gohan e Goten, ha commentato questa trasformazione dicendo: “Sembra fantastico! Solitamente passa il suo tempo sui libri a studiare, e non combatte molto, ma rimane ancora incredibilmente forte. Dopotutto è figlio di Goku.”

Mentre, per quanto riguarda Orange Piccolo, Toshio Furukawa, che dona la voce al namecciano da più di 30 anni, ha avuto qualcosa da ridire: “Orange Piccolo non è un gran nome, vero? Ho indossato una camicia arancione oggi. Vedete sempre più personaggi evolversi e trasformarsi eh? Beh, Piccolo non ha i capelli. Ho sempre pensato: “forse un giorno”. Ma per ora sono felice così.”