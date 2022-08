Dragon Ball Super: Super Hero, i doppiatori difendono l'evoluzione di Gohan

Gohan ha svolto certamente un ruolo fondamentale in passato, e il suo ritorno come protagonista in Dragon Ball Super: Super Hero ha fatto riemergere tra i fan una discussione volta a criticare l'evoluzione del personaggio, tra i più potenti della serie, ma che si ritira preferendo uno stile di vita più tranquillo e lontano dal campo di battaglia.

La dimostrazione delle straordinarie capacità combattive di Gohan nelle battaglie che hanno scandito il ritmo dell’ultima pellicola, e la sua nuova trasformazione, ha infatti convinto molti appassionati della serie dell’immenso valore che avrebbe al fianco di Goku e Vegeta, ormai protagonisti assoluti del manga, contro le nuove minacce. Tuttavia, è chiaro come Gohan non abbia minimamente deciso di seguire le orme del padre, e a difesa di questa scelta si sono schierati i doppiatori americani di Piccolo e dello stesso Saiyan.

“Gohan è sempre stato il tipo che preferisce studiare, mentre gli altri gli dicono di smetterla. Tutti vorrebbero che combattesse, anche i fan. E qualche volta mi chiedo se Gohan sia una specie di metafora rappresentativa di Akira Toriyama, che adora lavorare ai suoi manga […] Gohan sta solo cercando di essere sé stesso in un mondo dove tutti fanno qualcosa di diverso”, così ha commentato Chrisopher Sabat, voce di Piccolo nella versione americana, sottolineando come la passione che Gohan mette nello studio possa essere un buon esempio per i giovani lettori e per chiunque voglia perseguire le proprie passioni.

Kyle Herbert, voce di Gohan, si è trovato completamente d’accordo con quanto detto dal collega, e ha voluto ribadire come il personaggio sia comunque cresciuto nel corso degli anni, diventando il marito e il padre che abbiamo potuto vedere, e che nonostante tutto quel tempo passato lontano dalle battaglie non lo abbia indebolito per nulla.