Dragon Ball Super: Super Hero, il dottor Hedo non è un personaggio qualunque

L'universo di Dragon Ball, tra anni di manga e anime, si è ampliato moltissimo. Goku ha viaggiato molto per il mondo, facendo incontri positivi e negativi, facendo amicizia con ottimi alleati e scontrandosi con nemici caparbi. Questi ultimi talvolta non esitano a tornare anche a distanza di tempo, come accaduto di recente.

Il Red Ribbon, conosciuto anche come Fiocco Rosso per chi ha seguito l'adattamento Mediaset degli anni '90, è una delle organizzazioni più famose del manga e dell'anime di Akira Toriyama e che è stata ripresa anche per Dragon Ball Super: Super Hero. Non ci sono i classici volti noti che abbiamo conosciuto durante la prima saga della loro comparsa e durante quella degli androidi, se non consideriamo la nuova forma di Cell.

A compiere il ruolo di scienziato geniale è il dottor Hedo, un personaggio dall'aria molto infantile e che si è occupato di creare gli esseri che hanno sfidato i protagonisti del film. Ma questo individuo non è una persona qualunque: Akira Toriyama ha confermato che il dottor Hedo è il nipote del dottor Gelo, lo scienziato pazzo che creò i precedenti androidi e che trasformò il suo stesso corpo.

A questo punto, è possibile anche che Hedo sia il figlio di Gebo, alias C-16. Vi aspettavate questa parentela tra i due personaggi?