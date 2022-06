Dragon Ball Super: Super Hero, ecco due nuovi trailer, tornano Broly e i due nemici

Mancano davvero pochissimi giorni all'uscita in Giappone di Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo film nella saga che inizialmente doveva uscire ad aprile ma è stato rimandato da Toei Animation per cause di forza maggiore. Ora però Goku, Gohan e gli altri sono pronti a tornare sul palcoscenico per affrontare nuovi nemici e sfide.

Si sa relativamente poco sul film di Dragon Ball Super: Super Hero, se non che Gohan avrà finalmente un ruolo di rilievo dopo tanti anni e altre piccole novità. Se da un lato Gamma 1 e Gamma 2 sono stati descritti come gli antagonisti principali, sembra esserci ancora in serbo qualcosa per la pellicola, che però non è stato ancora rivelato.

Intanto continua la promozione di Dragon Ball Super: Super Hero con due nuovi trailer. ogni giorni infatti in Giappone vengono realizzati dei brevissimi provo di qualche secondo che mette in risalto alcuni personaggi. Il primo di questi trailer si concentra sui tre saiyan Goku, Vegeta e Broly, confermando il ritorno di quest'ultimo nella saga, probabilmente per un allenamento con i due protagonisti.

Il secondo trailer si concentra invece su Gamma 1 e Gamma 2, con le loro armi e i loro attacchi. Quali segreti ci saranno nei prossimi trailer di Dragon Ball Super: Super Hero?