Dragon Ball Super: Super Hero, ecco quanto durerà il nuovo film del franchise

11 giugno, ci siamo quasi: il prossimo sabato esordirà nelle sale giapponesi Dragon Ball Super: Super Hero, nuovo film che vedrà i Guerrieri Z alle prese con il ritorno dell'Esercito del Fiocco Rosso. I protagonisti assoluti saranno Gohan e Piccolo, che abbiamo visto scontrarsi nel terzo teaser di Dragon Ball Super: Super Hero.

Con l'uscita del lungometraggio ormai prossima, molti dettagli su di esso stanno venendo resi noti. I titoli dei 23 brani della colonna sonora di Dragon Ball Super: Super Hero sono stati svelati la settimana scorsa, oltre a molti particolari della trama e dei personaggi presentati ai fan sia in via ufficiale, sia attraverso dei rumor circolati sul web.

Tempo fa avevamo parlato di una possibile durata di Dragon Ball Super: Super Hero vicina alle due ore, il che lo avrebbe reso il film più lungo dell'intero franchise. Attraverso il sito ufficiale della catena di cinema giapponesi TOHO veniamo oggi a conoscenza della vera durata di Dragon Ball Super: Super Hero, che non sfiora nemmeno le due ore. Il film dovrebbe infatti tenere i fan al cinema per 99 minuti, un'ora e quaranta minuti circa, titoli di coda inclusi. Una durata non eccessiva, ma in linea con quella delle altre pellicole di Dragon Ball.

Dragon Ball Super: Super Hero arriverà prossimamente nei cinema italiani grazie a Crunchyroll. Potremo quindi vedere anche noi le nuove animazioni di TOEI Animation sul grande schermo, che ci auguriamo possano essere davvero di alto livello.