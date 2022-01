Dragon Ball Super: Super Hero, emerge online il nuovo look del drago Shenron nel film

Shenron si può dire essere il vero protagonista di Dragon Ball, in quanto il titolo dell'opera è a lui dedicato anche se dopo la prima storica serie, il drago delle sfere ha man mano perso sempre più importanza nella storia.

Nel corso degli anni, i fan hanno imparato tutto sul drago e su come vede le persone a cui concede i desideri. Ora, sembra che Shenron si stia preparando per un grande ritorno. Dragon Ball Super: Super Hero ha condiviso un primo sguardo alla sua interpretazione della leggenda.

L'aggiornamento è stato scoperto oltreoceano da DBHype. La fanpage ha trovato una promo di Dragon Ball Super: Super Hero che presenta il drago. Questa è la prima volta che vediamo il drago nel nuovo stile dell'anime, e conferma anche che Shenron avrà qualcosa a che fare con il film.

Come potete vedere più sotto, la promo non apporta alcun cambiamento drastico a Shenron nel suo complesso. Il drago è ancora verde, serpentino e con un paio di occhi rossi. Tuttavia, è portato in vita con un po' di computer grafica. Lo stile è in linea con tutto ciò che abbiamo visto da Dragon Ball Super: Super Hero finora, ma la domanda che rimane è come Shenron si inserirà nel film.

Al momento, la produzione ha confermato che Goku e Vegeta saranno nel film, ma sembra che saranno Gohan e Piccolo a rivestire i ruoli di main character in Dragon Ball Super: Super Hero. Il Red Ribbon Army è tornato dalla tomba, e l'organizzazione ha due nuovi androidi dalla sua parte.

Chiaramente, una lotta tra l'Esercito del Nastro Rosso e i nostri Combattenti Z è in arrivo, e Shenron potrebbe aiutare o peggiorare la situazione a seconda di chi trova per primo le sfere del drago, e anche con gli strumenti di Bulma a portata di mano, Goku potrebbe perdere contro la caccia alle sfere dell'Esercito del Nastro Rosso.

Per adesso non ci resta che aspettare il grosso aggiornamento di VJump su Dragon Ball Super: Super Hero. Ma, nel frattempo, cosa ne pensate del design di Shenron? Come pensate che verrà utilizzato nel nuovo film di Dragon Ball Super? Sapevate che la produzione di Dragon Ball Super: Super Hero è iniziata molto prima di quello che potevamo pensare? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.