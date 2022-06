Dragon Ball Super: Super Hero, emergono nuovi dettagli sui villain del film

In questa settimana che ci separa dall'esordio di Dragon Ball Super: Super Hero nei cinema giapponesi, programmato per l'11 giugno, con ogni probabilità verranno pubblicati online sempre più spoiler sulla pellicola. Poco tempo fa era spopolato sul web un rumor secondo cui tre personaggi avrebbero un ruolo marginale in Dragon Ball Super: Super Hero.

Navigando in rete, è inoltre possibile trovare delle teorie sul film, alimentate da rumor più o meno recenti. Secondo alcuni fan in Dragon Ball Super: Super Hero assisteremo al ritorno di Cell, visto che l'androide supremo del Dr. Gelo non ha mai fatto ritorno nel franchise dopo essere stato sconfitto da Gohan Super Saiyan 2.

In un tweet dell'account @DbsHype1 veniamo a conoscenza di nuovi dettagli sui villain di Dragon Ball Super: Super Hero, in particolare su Magenta e il Dr. Hedo. I due fondatori del nuovo Esercito del Fiocco Rosso hanno creato qualcosa di non meglio definito chiamato "Ultimate Evil", riguardo cui avranno dei dissidi durante la pellicola.

Secondo quanto riportato da @DbsHype1, nel film Magenta attiverà l'"Ultimate Evil" nonostante il parere contrario del Dr. Hedo. Quest'ultimo sa bene che non c'è ancora modo di controllare l'arma, che una volta attivata entrerà in modalità Berserk diventando totalmente ingestibile. Sarà quindi l'egocentrismo di Magenta a scatenare l'"Ultimate Evil" contro i Guerrieri Z, pronti a salvare la terra da una nuova minaccia.

Non vediamo l'ora di vedere l'"Ultimate Evil" animato con le tecniche innovative di TOEI Animation, realizzate appositamente per Dragon Ball Super: Super Hero. Il nuovo lungometraggio del franchise di Akira Toriyama saprà essere all'altezza delle aspettative?