Dragon Ball Super: Super Hero, eroi e cattivi nei nuovi poster del film

Risolti i problemi causati dal recente attacco hacker, che aveva messo in ginocchio la compagnia, TOEI Animation è tornato a pubblicizzare in pompa magna il prossimo Dragon Ball Super: Super Hero. Otto nuovi character poster mettono in primo piano i principali protagonisti e antagonisti dell’anime movie.

L’ultimo promo di Dragon Ball Super: Super Hero ha mostrato un nuovo nemico. L’androide Hachimaru, però, non è tra i soggetti delle locandine pubblicate al termine della ritrasmissione giapponese di Dragon Ball Super: Broly.

I nuovi poster puntano i riflettori sulle due star assolute del film, Gohan e Piccolo. Questi due saranno anche sulla copertina di V-Jump dedicata a Dragon Ball Super: Super Hero. Se il Namecciano viene mostrato nella sua nuova forma Potential Unleashed, il primogenito di Goku si mostra nel Gi da combattimento che omaggia il suo maestro. In un’altra visual, lo vediamo tornare studioso in abiti quotidiani.

Sono stati condivisi anche poster dedicati a Goku, Vegeta e la piccola Pan. Dalla parte dei Villain, troviamo invece locandine dedicate ai due androidi di nuova generazione, Gamma 1 e Gamma 2, e al loro “padre”, il malvagio Dottor Hedo. Nessuna novità per quanto riguarda il terzo androide da lui costruito e per l’ipotetico, vero nemico del lungometraggio. Vi ricordiamo che l’attacco ransomware subito da TOEI ha portato a un posticipo. La nuova data di uscita di Dragon Ball Super: Super Hero è prevista per i mesi estivi.