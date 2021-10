Dragon Ball Super: Super Hero, che età avranno Goten e Trunks, e quale sarà il loro ruolo?

Sin dal debutto di Dragon Ball Super la community aspetta di vedere Goten e Trunks tornare all'azione. I due figli prodigio di Goku e Vegeta, infatti, hanno finora avuto un ruolo puramente marginale, che li ha portati a compiere diversi passi indietro rispetto alla Saga di Majin Bu, in cui invece con Gotenks sono stati grandi protagonisti.

In disparte da troppo tempo, Goten e Trunks non hanno mai avuto modo di mettersi in mostra, come invece riuscirono a fare durante la battaglia con Bu. Nell'arco del Torneo del Potere, ad esempio, gli sono stati preferiti personaggi di gran lunga sotto al loro valore. Il motivo? Semplicemente sono ancora troppo piccoli.

Nella pellicola in uscita nel 2022, invece, per forza di cose i due Saiyan Mezzosangue saranno cresciuti. Come possiamo vedere dal trailer ufficiale e dai primi character design, infatti, Pan è ormai passata dall'essere una neonata all'essere una bambina di circa 5 o 6 anni pronta ad allenarsi al fianco di Piccolo, come fece un tempo suo padre.

Allo stato attuale, non ci è dato sapere se effettivamente a Goten e Trunks questa volta verrà riservato un posto centrale. Visto che l'antagonista principale pare però essere il Fiocco Rosso, combattuto da Goku quando era un bambino, e successivamente nella saga di Cell, questa possibilità potrebbe essere più che concreta.

Ad avvalorare questa ipotesi vi è quello che sembra essere un dato di fatto: Goku, e plausibilmente anche Vegeta, è impegnato ad allenarsi con Broly sul Pianeta di Berus. In assenza dei loro genitori, il ruolo di difensori della Terra potrebbe spettare a loro, i quali sono in grado di fondersi in Gotenks.

Ma quanti anni potrebbero avere i due nel lungometraggio? Nella serie principale, Goten e Trunks hanno rispettivamente 7 e 8 anni, per cui in Super Hero potrebbero avere all'incirca tra gli 11 e i 12 anni. Abbastanza per vederli pronti a combattere. Vi lasciamo all'ipotetico ruolo di Vegeta e Whis in Super Hero.