Dragon Ball Super: Super Hero, una fan art mostra Gohan nel suo studio

Dragon Ball Super: Super Hero ha riportato l'attenzione su due personaggi che negli ultimi tempi non avevano goduto di grandi attenzioni: Gohan e Piccolo. Entrambi hanno superato i propri limiti nel lungometraggio, raggiungendo una nuova forma per sconfiggere l'Esercito del Fiocco Rosso, rinvigorito grazie a dei nuovi androidi potentissimi.

Nelle fasi iniziali del film, Gohan non sembra però avvezzo al combattimento, e anzi lo troviamo nel suo studio immerso in un'importante ricerca. A distrarlo dai suoi intenti sarà Piccolo, che gli dirà in toni non proprio gentilissimi di non trascurare la famiglia e l'allenamento, visto che Goku e Vegeta si stanno allenando in un pianeta lontano.

L'utente di Twitter @fenyo_n sembra aver apprezzato particolarmente Dragon Ball Super: Super Hero, e dopo la fan art con le nuove forme dei protagonisti ha condiviso la sua illustrazione di Gohan nel suo studio. Come possiamo vedere in calce alla notizia, il figlio di Goku sta guardando una foto, vestito con la divisa da allenamento di Piccolo. La sua scrivania è molto disordinata, e sullo sfondo possiamo notare una parte del corpo di Piccolo fuori dalla finestra, pronto a entrare e bacchettare il suo allievo.

Dopo poco meno di un mese dall'esordio di Dragon Ball Super: Super Hero le fan art di Gohan stanno già spopolando sui social, rivelando tutto l'apprezzamento del pubblico per un personaggio che nella serie principale era caduto un po' in disgrazia. Che i tempi siano maturi per suo un ruolo da protagonista anche in Dragon Ball Super?