Dragon Ball Super: Super Hero, una fan art unisce la nuova forma di Piccolo e di Gohan

Dragon Ball Super: Super Hero è il nuovo film proiettato negli ultimi giorni in Giappone e che arriverà nel resto del mondo. La saga dell'anime così continua sempre nei cinema, dopo il lungometraggio Broly che ottenne un buon successo dopo la fine della serie TV di Dragon Ball Super. Sono tornati quindi Goku e Vegeta all'opera.

Eppure non sono stati loro due il fulcro delle vicende. Goku e Vegeta non sono i protagonisti di Dragon Ball Super: Super Hero, ruolo che stavolta è stato lasciato a Gohan e Piccolo. Maestro e allievo hanno finalmente riottenuto quel ruolo che gli spettava nell'universo di Dragon Ball Super, dopo diversi anni in cui sono stati messi da parte. La Terra ha bisogno di loro e per questo hanno dovuto dare il massimo contro Gamma 1 e Gamma 2, oltre che contro il nemico finale del film.

Per farlo, è stato necessario sfruttare nuove trasformazioni, l'elemento principale di Dragon Ball. Da una parte abbiamo Orange Piccolo, dall'altra invece Gohan che supera il suo potenziale definitivo. Il fan Renan Roque ha deciso di creare un'illustrazione unica per immortalare le nuove forme di Gohan e Piccolo in Dragon Ball Super: Super Hero, come si può vedere in basso.

I due eroi stavolta ce l'hanno fatta da soli e, in questo modo, in futuro potranno essere sempre più importanti per Dragon Ball Super.