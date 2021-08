Dragon Ball Super: Super Hero, un fan ridisegna la locandina ufficiale ma in 2D

Ci sono ancora tanti interrogativi nei riguardi di Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo lungometraggio di TOEI Animation legato al capolavoro di Akira Toriyama. Tra le poche informazioni in nostro possesso, sappiamo che la pellicola si mostrerà al pubblico con uno stile molto vicino, se non totalmente, alla computer grafica.

Per il momento le reazioni dei fan alla nuova veste grafica di Dragon Ball Super: Super Hero sono state piuttosto fredde e deludenti, sintomo di aspettative più elevate dopo lo straordinario sforzo artistico di Dragon Ball Super: Broly. Ad ogni modo dovremo attendere almeno un primo trailer con sequenze dal film per avere un'idea più completa della componente tecnica messa in campo da TOEI Animation che, sicuramente, sarà destinata a far discutere.

Un fan, un certo Bruce Wayne su Twitter, ha colto l'occasione per ridisegnare la locandina con la data d'uscita presentata al Comic-Con in 2D. Il risultato in questione potete ammirarlo in calce alla notizia, mentre un confronto diretto potete notarlo grazie alla visual ufficiale in cima alla pagina. Dalla visione dell'artista, dunque, il tratto appare più moderno e meno rigido rispetto a quanto mostrato dallo studio di animazione.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per avere ulteriori novità sul film, nel frattempo vi ricordiamo che Akira Toriyama è fortemente coinvolto in questo progetto. E voi, invece, che aspettative avete per Dragon Ball Super: Super Hero, vi piace questo stile grafico rivisitato? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.