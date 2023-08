Dragon Ball Super: Super Hero, i fan riscrivono la storia in un film amatoriale

Dragon Ball Super: Super Hero è stato uno dei film d’animazione più seguiti e discussi del 2022. Dall’utilizzo di animazioni in 3DCG, fino al ritorno al passato con Gohan e Piccolo nel ruolo di protagonisti, la pellicola ha fatto parlare molto di sé, e mentre nel manga vengono riproposti gli eventi, ecco un film fan made che ne riscrive la storia.

Gli artisti di Blue Animation hanno infatti realizzato un cortometraggio di circa 18 minuti in cui tentano di donare più spazio all’interno della storia anche a Goku e Vegeta, non dimenticandosi ovviamente di Gohan e Piccolo, mostrati rispettivamente nella forma Super Saiyan 4 e Orange. L’idea, nata come progetto amatoriale, ha poi preso forma in una trama avvincente, dove il ritorno dell’Armata del Red Ribbon è solo un pretesto per far tornare Cell sul campo, dopo aver assorbito gli androidi Gamma 1 e Gamma 2.

Anziché Cell Max, personaggio profondamente criticato dai fan di lunga data, assistiamo quindi al ritorno del capolavoro del Dr. Gelo in una nuova forma, più oscura, e feroce. Cell, infatti, uccide la piccola Pan, scatenando l’ira di Gohan che per la prima volta raggiunge il quarto stadio di Super Saiyan, invece di trasformarsi nel canonico Gohan Beast. Gli artisti hanno poi aggiunto anche un altro storico villain della serie, tornato di recente nel manga, ovvero Black Freezer.

I due antagonisti si alleano, e saranno con tutta probabilità centrali anche nella seconda parte del film, annunciata attraverso un breve trailer pubblicato sul canale YouTube di Blue Animation. Eravate a conoscenza di questo progetto? Lo avevate già visto? Fatecelo sapere nei commenti. In conclusione, ecco un dettaglio sulla crescita dei Saiyan emerso nel romanzo ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero.