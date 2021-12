Dragon Ball Super: Super Hero, una fanart presenta Metal Cell come nemico finale del film

Il film Dragon Ball Super: Super Hero è stato parzialmente svelato nel corso dei mesi. Dapprima era palese una nuova interpretazione grafica, passando al 3DCG. Una rivoluzione che è stata accompagnata poi dalla rivelazione dei nemici Gamma 1 e Gamma 2 e del ritorno del Red Ribbon, vecchio avversario di Goku.

Il trailer più recente di Dragon Ball Super: Super Hero presenta però anche Gohan, confermando un ruolo di rilievo nel prossimo lungometraggio della saga, per la gioia di molti appassionati del mezzo saiyan che per troppo tempo è stato messo in disparte ultimamente. E proprio da questo sono partite alcune teorie sul vero nemico di Dragon Ball Super: Super Hero che molti vorrebbero essere Cell o una sua versione potenziata.

D'altronde il nemico più iconico di Gohan è stato proprio Cell, con i due protagonisti di uno scontro emozionante in Dragon Ball Z. E se tornasse davvero nel prossimo film? L'illustratore e fan Ade Bachtiar Wirobronto ha proposto la sua ipotesi in una locandina fan made di Dragon Ball Super: Super Hero dove il nemico è Meta Cell, una versione dell'androide perfetto che ricorda quella di Metal Cooler, visto in uno dei vecchi film di Dragon Ball Z. Cosa ne pensate di questa versione? Vi piacerebbe vedere un bis dello scontro tra Gohan e Cell?