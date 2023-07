Dragon Ball Super: Super Hero, il film è disponibile su Crunchyroll in italiano

Dragon Ball è una serie manga e anime di enorme successo creata da Akira Toriyama. La storia segue le avventure di Goku, il potente Saiyan, e dei suoi amici mentre lottano contro nemici potenti e proteggono il pianeta Terra.

Dragon Ball Super è il midquel della serie originale, iniziata 30 anni dopo con i disegni di Toyotaro, ed è ambientato dopo gli eventi della battaglia contro Majin Bu. Dragon Ball Super ha introdotto nuovi personaggi e ha ampliato l'universo della serie con nuove sfide e avventure emozionanti, come ormai ben noto a tutti i fan.

Mentre il manga ha deciso di proseguire su binari diversi, l'anime si è concluso nel 2018. Ovviamente, soltanto a livello seriale: pochi mesi dopo è stato proiettato nei cinema Dragon Ball Super: Broly, il primo film ufficiale della nuova serie che ha reso finalmente canonico Broly, mentre nel 2022 è stato il turno di un nuovo progetto.

L'annuncio di Dragon Ball Super: Super Hero ha entusiasmato i fan di Dragon Ball in tutto il mondo. Il film, che vede la partecipazione di Akira Toriyama e la produzione di Toei Animation, ha riportato in auge Gohan e Piccolo. Dopo mesi di attesa, finalmente Dragon Ball Super: Super Hero è disponibile su Crunchyroll. Come era stato annunciato dal portale a giugno, il film è disponibile in italiano sia con sottotitoli che con doppiaggio.

E voi ne approfitterete per vedere Dragon Ball Super: Super Hero oppure l'avete già visto al cinema quando è stato proiettato in Italia?