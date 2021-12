Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo film si mostra nel nuovo epico trailer

Sono passati ormai più tre anni dall'ultima apparizione televisiva e cinematografica del capolavoro di Akira Toriyama. Questo è uno dei motivi per cui i fan aspettano con ansia il debutto di Dragon Ball Super: Super Hero, il prossimo film previsto sul grande schermo in Giappone e che porterà con sé un nuovo comparto tecnico.

Certo, lo stile di DB Super: Super Hero non ha convinto ancora tutti, tuttavia TOEI Animation spera comunque di lasciare gli appassionati col fiato sospeso. Sarà un'impresa ardua ma possibile grazie all'intuizione di rendere nuovamente protagonista Gohan che sarà il protagonista della sua battaglia della vita, almeno stando alle parole dei produttori.

Ad ogni modo, com'era stato preannunciato in più occasioni, al Jump Festa 2022 non sono mancate sorprese come il nuovo trailer promozionale di Dragon Ball Super: Super Hero, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, e che rivede finalmente la presenza di Gohan nella tuta identica a quella di Piccolo che tanto i fan apprezzano. L'appuntamento con il lungometraggio è atteso durante il mese di aprile del 2022 in Giappone, in linea con i leak emersi qualche mese fa con i report finanziari dello studio di animazione.

E voi, invece, che aspettative avete per questa pellicola e cosa ne pensate del nuovo trailer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.