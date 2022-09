Dragon Ball Super: Super Hero, il film raggiunge un grande punteggio su Rotten Tomatoes

La timida accoglienza riservata a Dragon Ball Super: Super Hero in Giappone si è tramutata in un successo globale dopo l’arrivo del film in altri paesi. Mentre i profitti registrati al box office continuano ad aumentare, la pellicola è riuscita a raggiungere un risultato impressionante su uno dei siti più autorevoli del settore:Rotten Tomatoes.

Al momento della pubblicazione della cinquantacinquesima recensione pubblicata sul sito, il punteggio di Dragon Ball Super: Super Hero è pari a 93%. Un risultato che manifesta quanto il pubblico mondiale abbia recepito in maniera più che positiva un progetto profondamente criticato sin dai primi frame mostrati. Sembra però che le preoccupazioni riguardanti sia la scelta di usare animazioni e modelli in CGI che l’aver optato per Gohan e Piccolo come protagonisti siano state ben accolte.

Inoltre, ottenere una percentuale così alta dalla critica di settore, quando Dragon Ball Super: Broly aveva raggiunto l’82% nel 2018, rende Dragon Ball Super: Super Hero il miglior film del franchise sul sito. Va sottolineato come anche il voto degli utenti, dopo ben 2500 invii, sia pari al 95%. Diteci cosa ne pensate di questo traguardo lasciando un commento qui sotto.

Per concludere vi lasciamo alla data d’uscita ufficiale di Dragon Ball Super: Super Hero in Italia.