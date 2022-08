Dragon Ball Super: Super Hero, il film potrebbe aver reso canonico un personaggio

A breve, Dragon Ball Super: Super Hero arriverà in Italia. Crunchyroll porterà il film nel nostro paese e così tutti gli spettatori italiani potranno godersi le nuove avventure della saga delle sfere del drago, anche se un po' più atipiche del solito, sia per storia che per stile di animazione.

Ci saranno tante cose da tenere d'occhio in Dragon Ball Super: Super Hero, anche se molte di queste sono state già sviscerate dal pubblico che ha potuto vederlo al cinema. Infatti in Giappone e in altri stati del mondo la pellicola è già stata proiettata. Ormai le immagini di Gohan e Piccolo stanno facendo il giro della rete, così come le rivelazioni sul nuovo nemico inserito. Intanto il film potrebbe aver confermato la canonicità di un personaggio.

Il dottor Hedo è uno scienziato geniale parente del più famoso dottor Gelo. Si sa che il giovane è parente di una certa Vomi, che è diventata l'ispirazione per l'androide 21. In Dragon Ball Super: Super Hero potrebbe quindi nascondersi la volontà di riferirsi al nemico che è stato presentato in Dragon Ball FighterZ.

È stato poi menzionato anche Gebo, il figlio del dottor Gelo, di cui Hedo è nipote. La famiglia di scienziati del Red Ribbon quindi si allarga e acquista sempre più spazio.