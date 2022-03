Dragon Ball Super: Super Hero, nel film ci sarà spazio per l'Androide 21?

Gamma 1 e Gamma 2 per lungo tempo sono stati pubblicizzati come i veri cattivi di Dragon Ball Super: Super Hero. Col passare del tempo, la pubblicazione di trailer e immagini oltre al materiale promozionale, c'è stata più di una voce che ha supposto però che in serbo ci fosse dell'altro. Chi sarà il vero nemico del prossimo film?

Con l'ultimo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero divulgato, rivediamo la base del Red Ribbon e l'intervento di Gohan, ma anche una misteriosa capsula che negli ultimi secondi del filmato sta per esplodere, emettendo una grande quantità di gas. In rete sono già state formulate tante teorie a riguardo: e se C-21 apparisse in Dragon Ball Super: Super Hero?

Questo personaggio è stato creato ad hoc per il videogioco Dragon Ball FighterZ e non è mai apparso canonicamente nell'anime e nel manga. Questo film potrebbe pertanto essere l'occasione giusta per farla apparire. Ma perché l'androide 21 dovrebbe apparire in Dragon Ball Super: Super Hero? In molti hanno notato la somiglianza tra la capsula incubatrice e il bozzolo in cui era rinchiuso Majin Bu. La fuoriuscita di vapore inoltre ricorda proprio il momento della sua liberazione.

Come ben noto, C-21 è un androide umano ma che possiede dentro di sé anche le cellule di Majin Bu, e ciò le consente di trasformarsi in una bestia rosa molto simile al demone che fu l'ultimo nemico di Dragon Ball Z. C-21 potrebbe quindi giocarsi l'apparizione finale nel film insieme a Cell. Chi preferireste tra i due?