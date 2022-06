Dragon Ball Super: Super Hero, il film ha una speciale scena post credits

Dragon Ball Super: Super Hero, dopo essersi fatto attendere per più tempo di quanto inizialmente programmato, ha esordito nei cinema giapponesi. TOEI Animation e Akira Toriyama possono già dirsi soddisfatti dei risultati al botteghino, visto che nei primi giorni Dragon Ball Super: Super Hero ha incassato più di Dragon Ball Super: Broly.

Dai primi spoiler su Dragon Ball Super: Super Hero abbiamo potuto vedere le immagini delle nuove trasformazioni dei personaggi, che si sono palesate nella parte finale della pellicola. Gohan, Piccolo e un grande nemico hanno dato vita a una splendida battaglia, che ha poi lasciato spazio ai titoli di coda.

Fine? Non ancora, perché come annunciato nello scorso weekend da Akio Iyoku, produttore esecutivo di Dragon Ball Super: Super Hero, il film ha una scena post credits, che ha sicuramente fatto la gioia dei fan. Nella scena vediamo protagonisti due personaggi del franchise che in Super Hero non hanno avuto molto spazio: Goku e Vegeta.

I due Saiyan si trovano su un pianeta lontano dalla Terra, e decidono di combattere nelle loro forme base, senza trasformazioni, sotto gli occhi di Broly. Ad avere la meglio è Vegeta, che riesce a sorprendere Goku con una mossa molto furba. Il padre di Gohan, preso alla sprovvista, viene così sconfitto.

Una scena sicuramente molto apprezzata dai fan di Vegeta, spesso abituati a vedere Kakarot sopraffare il Principe dei Saiyan. Sembrerebbe un post credits fine a sé stesso, ma chissà che in futuro non si decida di partire da questa battaglia per nuove avventure dei Guerrieri Z.