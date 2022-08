Dragon Ball Super: Super Hero, la forma definitiva di Gohan ma con lo stile tradizionale

La distribuzione di Dragon Ball Super: Super Hero al cinema sta per terminare in Giappone, seppur la pellicola attenda ancora la sua programmazione in gran parte dell'Occidente. Tra le novità più entusiasmanti del film spicca sicuramente il nuovo power-up del figlio del protagonista, Gohan.

La nuova trasformazione introdotta da Akira Toriyama, soprannominata 'Beast', reinterpreta il design del giovane guerriero con una capigliatura diversa e prominente e con gli occhi di un rosso scarlatto. La sua inedita forma, apparsa per la prima volta proprio durante l'ultimo film del franchise, ha rivitalizzato il suo personaggio da troppo tempo ai margini della narrazione.

Il saiyan è stato insieme a Piccolo uno dei protagonisti del lungometraggio, motivo per cui diversi artisti hanno dedicato le proprie creazioni ai due combattenti in questione. L'illustratore Lederle20, a tal proposito, ha dedicato a Gohan Beast la sua ultima rappresentazione grafica, apprezzabile in calce alla notizia, che reinterpreta ancora una volta la trasformazione con lo stile tradizionale di Dragon Ball Z. In molti hanno valorizzato il lavoro dell'artista che recupera attraverso un'operazione nostalgia uno stile molto caro alla community.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver scoperto il commento di Toyotaro su Dragon Ball Super: Super Hero.