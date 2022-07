Dragon Ball Super: Super Hero, la nuova forma di Gohan in una prima figure

Dragon Ball Super: Super Hero è stato un film che ha portato tante novità sia a livello visivo che dietro le quinte. In molti non sanno, ad esempio, che alla pellicola ha lavorato il figlio di Akira Toriyama, Sasuke, che dovrebbe anche farsi carico dell'eredità della serie in futuro.

Ma le novità più importanti hanno sicuramente riguardato però il figlio di Goku, Gohan, che si è reso protagonista di numerosi avvenimenti che lo hanno nuovamente riportato al centro della scena. Dopo diversi anni dall'ultima volta, infatti, Gohan ha ricevuto una nuova epica trasformazione che gli ha permesso di combattere contro i suoi avversari con una potenza inedita.

Le aziende dedite alla realizzazione di modellini in scala, ovviamente, non hanno perso tempo per omaggiare il personaggio in ricostruzioni originali, come l'ultima proposta di Sky Top Studio. L'azienda ha infatti realizzato una figure di Gohan Beast, ovvero il nome dato alla sua ultima trasformazione, alta circa 36cm e proposta al pubblico ad un prezzo non poi così esagerato: 150 euro totali di cui 50 da scalare al momento del preordine. La consegna si farà attendere qualche mese visto che la spedizione è attesa entro il primo trimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.