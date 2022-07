Dragon Ball Super: Super Hero, la forma di Gohan aveva un altro nome, ecco quello iniziale

Non c'è Dragon Ball senza nuove trasformazioni, e Dragon Ball Super: Super Hero ha preso in parola questa frase. Anche senza Goku e Vegeta, impegnati altrove, c'è chi è riuscito a trasformarsi per dare sfogo ai propri poteri interiori. Stavolta i protagonisti sono stati Piccolo e Gohan, coinvolti in una sfida terrestre importante.

Se il namekkiano ottiene una trasformazione che lo rende arancione, più solido e grosso, da cui deriva il nome molto azzeccato Orange Piccolo, per Gohan la situazione è leggermente diversa. Il figlio di Goku e legittimo protagonista di Dragon Ball Super: Super Hero ha una trasformazione che vede i suoi capelli allungarsi molto all'indietro e diventare bianchi, quasi come se fosse entrato in uno stato di Ultra Istinto.

Ufficialmente, questa forma sembra chiamarsi Gohan Beast, ma nei piani della produzione c'erano altri nomi in serbo. Nella sceneggiatura originale di Dragon Ball Super: Super Hero infatti questa trasformazione si chiamava Final Gohan, il Gohan Finale. Un nome che forse è stato ritenuto troppo insipido ed è stato cambiato con qualcosa di più altisonante.

Mentre in Giappone continuano le proiezioni, in Italia se ne parlerà a settembre con la distribuzione di Warner Bros.