Dragon Ball Super: Super Hero, la nuova forma di Piccolo in un artwork ufficiale

Dopo Dragon Ball Super: Broly, la produzione di Toei Animation si è concentrata su un nuovo film da dedicare ai fan della saga di Akira Toriyama. Dragon Ball Super: Super Hero è il progetto da poco arrivato in Giappone e che sta iniziando a fare il giro del mondo, a breve anche in Italia. Il film ha deciso di mettere da parte i soliti protagonisti.

Stavolta non ci sono Goku e Vegeta ad affrontare i mirabolanti nemici di turno, che siano essi vecchie conoscenze oppure inedite. No, per la storia di Dragon Ball Super: Super Hero si è pensato a qualcosa di diverso, dando lustro a due figure che sono state messe in disparte dagli ultimi eventi. Escludendo il Torneo del Potere, infatti, Gohan e Piccolo hanno avuto poco spazio in Dragon Ball Super, ma ora finalmente possono ritornare sotto la luce dei riflettori.

Entrambi sfoderano nuove trasformazioni e una di esse è stata immortalata da un artwork ufficiale. DBSHype ha condiviso un'immagine ufficiale di Orange Piccolo, il namekkiano trasformato la cui pelle da verde diventa arancione, il cui fisico diventa più massiccio e robusto. Visto di spalle, si intravede anche il simbolo namekkiano antico, impresso sulla divisa viola, mentre intorno viene sfoderata una poderosa aura arancione.

Non perdetevi la nostra recensione di Dragon Ball Super: Super Hero, a breve nelle sale nostrane.