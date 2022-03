Dragon Ball Super: Super Hero, il nome della nuova forma di Piccolo secondo i fan

Le aspettative per la pellicola Dragon Ball Super: Super Hero continuano a crescere con l’avvicinarsi della data d’uscita in Giappone, fissata per il 22 aprile 2022, e mentre iniziano ad emergere le prime indiscrezioni riguardo la trama, alcuni appassionati hanno scherzato riguardo la nuova forma di Piccolo, dandole anche un nome.

Il film avrà come protagonista Gohan, e al suo fianco ritroveremo il suo mentore, e amico, Piccolo, entrambi personaggi che non hanno avuto modo di ricoprire un ruolo significativo nella serie regolare di Dragon Ball Super. Era quindi inevitabile farli tornare in grande stile, e quindi con nuove trasformazioni, per quanto siano ancora lontane dai livelli raggiunti da Goku e Vegeta con l’Ultra Istinto e l’Ultra Ego.

In seguito all’ultimo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero , considerato da molti spettacolare sia per la resa generale delle animazioni sia per le brevi sequenze di combattimento mostrate, Piccolo è in grado di evolversi in uno stadio che donerebbe alla sua pelle un colore differente, più giallastro, e senza le rughe che caratterizzano i namecciani. Per questo motivo alcuni fan, anche riferendosi giocosamente alla canzone Smooth Criminal di Michael Jackson, hanno definito questa versione “Piccolo Liscio”, come si legge nei post che trovate in fondo alla pagina.

Cosa ne pensate di questo simpatico nome dato al nuovo Piccolo? Ne avete altri in mente? Ditecelo nei commenti qui sotto.