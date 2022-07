Dragon Ball Super: Super Hero, è più forte Goku o Piccolo trasformato? Risponde Toriyama

Ormai Dragon Ball Super: Super Hero è nelle sale da qualche settimana in Giappone. Anche se non è ancora arrivato in Italia, dalla madrepatria sono trapelate tantissime notizie sui personaggi coinvolti, sul corso generale degli eventi e anche su alcune situazioni e trasformazioni molto specifiche, foraggiate anche dagli autori stessi.

Anche Akira Toriyama parla di Dragon Ball Super: Super Hero mostrando bozze di Orange Piccolo e di Gohan Beast, le due nuove trasformazioni dei protagonisti della pellicola, ma gettandosi anche in altri discorsi con gli appassionati della serie. E ovviamente, con nuove trasformazioni in gioco, non si può non parlare dei livelli di forza, un argomento sempre toccato in Dragon Ball.

Nello specifico, stavolta Toriyama parla di Goku e Orange Piccolo: chi è il più forte? Nel nuovo commento dell'autore, questi ha specificato che "personalmente sono felice che Piccolo ha finalmente ottenuto un livello di potenza pari a quello di Goku e compagni". La versione Orange Piccolo è quindi davvero ottima, anche se andrebbe chiarito se il Goku con cui può rivaleggiare è quello normale, quello in Super Saiyan Blue oppure in Ultra Istinto.

In ogni caso, Orange Piccolo è davvero terrificante. Toriyama ha poi spiegato chi è più forte tra Broly e Cell Max.