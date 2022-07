Dragon Ball Super: Super Hero, tutta la furia di Gohan Beast in una splendida fan art

Poco dopo l'esordio del film in Giappone, sul web sono comparsi i primi spoiler di Dragon Ball Super: Super Hero. Essi hanno confermato le teorie dei fan, che avevano previsto il ritorno di Cell e una nuova forma di Gohan, oltre a quella di Piccolo che aveva già svelato TOEI Animation in un trailer.

La stessa TOEI Animation ha poi pubblicato delle immagini ufficiali delle trasformazioni di Gohan e Piccolo in Dragon Ball Super: Super Hero, con l'intenzione quindi di svelarle al pubblico di tutto il mondo. Dall'esordio del film è passato quasi un mese, e per molti fan Super Hero non ha più segreti: tantissimi artisti stanno dando vita a delle splendide illustrazioni, studiando nei minimi particolari i design delle nuove forme di Gohan, Piccolo e Cell.

@utsushie_ ha condiviso tramite Twitter la sua illustrazione di Gohan Beast, nome della nuova forma di Gohan in Dragon Ball Super: Super Hero confermato da Akira Toriyama. Nella sua fan art, @utsushie_ ha realizzato un eccellente primo piano a colori del figlio di Goku, che potete vedere in calce alla notizia. Gli occhi rossi di Gohan Beast catturano l'attenzione e rendono l'espressione del Saiyan determinata e minacciosa. I lunghi capelli bianchi del ragazzo si vedono solo per metà, contornati dalle scintille della sua aura.

Le fan art di Dragon Ball Super: Super Hero si stanno concentrando su Gohan, personaggio apprezzatissimo ma che aveva avuto poco spazio in Dragon Ball Super. Che sia giunto il momento di un suo ritorno anche nella serie principale?