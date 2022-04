Dragon Ball Super: Super Hero, una Fusion farà la sua apparizione nel film

Non si sa ancora quale sarà il destino di Dragon Ball Super: Super Hero dopo che il film, a poche settimane di distanza dal debutto al cinema, è stato rinviato a seguito di un attacco hacker allo studio TOEI Animation. Le novità sul progetto, tuttavia, continuano ad uscire regolarmente.

Stando alle più recenti indiscrezioni, infatti, il 16 aprile FujiTV trasmetterà una replica di DB Super: Broly dove, al termine del quale, partirà un video con gli aggiornamenti su Super Hero. Ad ogni modo, nonostante Shueisha abbia dovuto rivedere i suoi piani insieme a TOEI dopo l'attacco hacker che ha stravolto la schedule dello studio di animazione, la campagna promozionale sta procedendo senza sosta.

Lo Youtuber Geekdom, un insider in rete e appassionato a 360° del capolavoro di Akira Toriyama, ha recentemente condiviso nuove indiscrezioni riportate da una pagina promozionale del film in cui notiamo delle cartoline con i personaggi. Uno di essi è Gotenks, nella sua forma grassa, che tornerà finalmente sul grande schermo. Non sappiamo dirvi con certezza se la celebre Fusion si farà vedere anche nella sua forma classica, tuttavia i riflettori torneranno ad essere puntati dopo diverso tempo anche su Gotenks e Trunks.

E voi, invece, che cosa vi aspettate da questo film? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.