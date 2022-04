Dragon Ball Super: Super Hero, ecco Gamma 1 e Gamma 2 negli artwork di DB Legends

La data d'uscita di Dragon Ball Super:Super Hero si avvicina senza sosta, e i fan giapponesi non vedono l'ora di prendere il proprio biglietto del cinema. A giugno è previsto il tutto esaurito nelle sale del Giappone grazie alle novità introdotte del lungometraggio di TOEI Animation, tra cui l'adozione di animazioni innovative.

Mentre le novità su Dragon Ball Super: Super Hero vengono svelate tra le pagine di Shonen Jump, il gioco mobile Dragon Ball Legends ha lanciato in questi giorni un nuovo evento per ottenere i personaggi di Gamma 1 e Gamma 2, antagonisti principali assieme all'Esercito del Fiocco Rosso in Dragon Ball Super: Super Hero.

Per sponsorizzare l'evento a tempo, ecco due nuove illustrazioni di Gamma 1 e Gamma 2. Come possiamo vedere nel tweet di @DbsHype, la posa dei due personaggi è la stessa che troviamo nel poster di Dragon Ball Super: Super Hero, ma lo sfondo è sostanzialmente diverso: entrambi i guerrieri Gamma sono infatti disegnati su fondo nero, contornati dalla propria aura. Gamma 1 e Gamma 2 sono intenti a lanciare il proprio attacco, il primo con la mano alzata a ricordare Freezer, mentre il secondo in una posa che ricorda Burter della squadra Ginew.

Le ultime novità di Dragon Ball Super: Super Hero riguardanti Goten e Trunks hanno confermato il ritorno di una fusione amata dai fan. In attesa di nuovi sviluppi riguardanti il film, vi lasciamo alle bottigliette d'acqua di Dragon Ball Super: Super Hero.