Dragon Ball Super: Super Hero, Gamma 1 e Gamma 2 si presentano in un nuovo video

I fan hanno atteso con ansia di scoprire di più sul prossimo grande film del franchise di Dragon Ball Super da quando la Toei Animation ha confermato che era in lavorazione all'inizio di quest'anno. Finalmente, Dragon Ball Super: Super Hero si è mostrato in un nuovo epico trailer.

Previsto per un'uscita in Giappone il prossimo anno, i fan avevano visto in precedenza molto poco sul progetto imminente, ma si parlava già del ritorno di alcuni nemici noti, altri nemici completamente nuovi e di diversi grandi combattimenti in arrivo. Ora è stato confermato che alcuni di questi nuovi nemici saranno molto familiari.

Toei Animation è salita sul palco del Jump Festa 2022 per condividere ulteriori dettagli riguardo a Dragon Ball Super: Super Hero, e questo includeva uno sguardo più dettagliato ai grandi nemici del film, gli androidi Gamma 1 e Gamma 2.

Non solo è stato ulteriormente confermato che questo nuovo duo è una creazione del Red Ribbon Army, ma è stato anche confermato che questi due personaggi sono i nuovi nemici androidi che Gohan e Piccolo dovranno affrontare nel nuovo film.

Questo è ulteriormente enfatizzato dalla prima sinossi di Dragon Ball Super: Super Hero, che include la descrizione di un nuovo gruppo che si presenta come una versione aggiornata del Red Ribbon Army che ha creato questi due nuovi nemici androidi presentati come i più potenti androidi di sempre:

"La Red Ribbon Army, un'organizzazione malvagia che è stata distrutta da Goku in passato, è stata sostituita da un gruppo di persone che ha creato i nuovi e più potenti androidi di sempre, Gamma 1 e Gamma 2". Questo rende queste nuove aggiunte ancora più intriganti.

È stato anche confermato durante il panel del Jump Festa che Gamma 1 sarà doppiato da Hiroshi Kamiya (Levi Ackerman in L'Attacco dei Giganti, Trafalgar Law in ONE PIECE) e Gamma 2 sarà doppiato da Mamoru Miyano (Light Yagami in Death Note), quindi anche questi personaggi avranno degli interpreti importanti alle spalle.

La cosa più notevole, tuttavia, è che questi nemici androidi si presentano come eroi, mentre Gohan e gli altri sono i cattivi della situazione. Ora si tratta solo di vedere come si svolgeranno i combattimenti.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere i nuovi Androidi del Red Ribbon Army? Cosa sperate di vedere in Dragon Ball Super: Super Hero? Quando sperate di vedere Dragon Ball Super: Super Hero in Italia? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto.