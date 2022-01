Dragon Ball Super: Super Hero, Gamma 1 e Gamma 2: villain o supereroi?

Di settimana in settimana, continuano a emergere nuovi dettagli sulla trama di Dragon Ball Super: Super Hero. In base al materiale promozionale recentemente pubblicato, sappiamo che Gamma 1 e Gamma 2 sono convinti di essere dei supereroi. Saranno loro, oppure no, gli antagonisti della pellicola?

Gli occhi della community sono puntati su Super Hero, lungometraggio anime in uscita nel mese di aprile 2022 che rivoluzionerà per sempre il franchise animato. Con esso, infatti, debutterà il nuovo stile grafico in 3DCG, che potrebbe essere utilizzato anche per il prossimo, ipotetico ritorno della serie anime.

In Dragon Ball Super: Super Hero, Goku e Vegeta, finora protagonisti assoluti, lasceranno spazio agli altri Guerrieri Z, in particolare a Piccolo, Pan e Gohan. Questi, dovranno fronteggiare una minaccia proveniente dal passato, il Red Ribbon, tornato ancora una volta a minacciare il pianeta.

L'Esercito del Fiocco Rosso, capeggiato da Magenta e dal Dottor Hedo, sfrutterà degli androidi di nuova generazione per eliminare i Guerrieri Z. Gamma 1 e Gamma 2, però, non convincono il fandom. Sono davvero loro gli antagonisti del film?

Nel teaser condiviso al Jump Festa, li vediamo attaccare Gohan e Piccolo, ma nel recente materiale promozionale viene rivelato che i due androidi sono convinti di essere supereroi. I due Gamma sono stati programmati dal Red Ribbon per credere che Goku e compagni siano dei cattivi, e che facciano parte di una organizzazione criminale.

Dunque, gli androidi sono ciecamente convinti di essere nel giusto, e di stare combattendo per le forze del bene. Riusciranno Gohan e gli altri a fargli aprire gli occhi? E cosa faranno Gamma 1 e Gamma 2 qualora dovessero scoprire di stare attaccando le persone sbagliate? Super Hero potrebbe starci nascondendo un ulteriore antagonista, magari una versione ancora più potente di Cell, l'Androide Perfetto.

Vi lasciamo ad altri dettagli sui nemici di Dragon Ball Super: Super Hero e ai primi dialoghi ufficiali in una clip del film.