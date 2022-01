Dragon Ball Super: Super Hero, Gianluca Iacono si prepara al film nel suo simpatico video

Siamo entrati nel 2022 da qualche giorno, ciò significa che si avvicina la data di uscita di Dragon Ball Super: Super Hero. Dopo essere stato lontano dagli schermi - sia piccoli che grandi - per qualche anno, il franchise del battle shonen più famoso di sempre tornerà ad aprile in Giappone con una storia nuova di zecca.

Sono stati pubblicati, nel corso degli ultimi mesi e in particolare alla Jump Festa 2022, tanti trailer di Dragon Ball Super: Super Hero che presentano la trama, i cattivi che saranno in azione, i personaggi nuovi e vecchi coinvolti. Il noto e amato Gianluca Iacono, ormai molto presente anche sul web tra Facebook e Twitch, ha proposto il video di Dragon Ball Super: Super Hero sulla sua pagina ma doppiato in italiano.

Scena dopo scena, Iacono, con la solita voce di Vegeta, racconta gli eventi del film. In chiusura però si dedica una breve scena comica con il principe dei saiyan protagonista: dato che nelle scene Vegeta è poco presente, Iacono ricorda ai produttori di Toei Animation di lasciare più spazio al personaggio e di non relegarlo a uno scarso minutaggio, ovviamente il tutto in chiave comica. Il video è disponibile nel link in basso, alla fine della notizia, che porta direttamente alla pagina Facebook del doppiatore.

Riscopriamo intanto tutti i ruoli più importanti di Gianluca Iacono, una delle voci italiane più apprezzate e longeve.