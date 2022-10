Dragon Ball Super: Super Hero, una gigantesca statua di Gohan invade Hong Kong

La nuova avventura di Gohan e Piccolo, raccontata in Dragon Ball Super: Super Hero deve ancora arrivare in vari paesi del mondo. Per promuovere il debutto nei cinema cinesi del film, e allo stesso valorizzare il ritorno di Gohan nel ruolo di protagonista, il colosso del settore Toei Animation ha portato ad Hong Kong una sua immensa statua.

Come potete infatti vedere nel post riportato in fondo alla pagina, condiviso su Reddit dall’utente InCreatioN, sopra una serie di pannelli pubblicitari posizionati in una piazza del quartiere di Mong Kok, dove appaiono i poster del film con i personaggi principali, tra cui anche Vegeta, Goku, C-18, Bulma e i due nuovi androidi Gamma 1 e Gamma 2, si erge un gigantesco Gohan, nella classica tuta viola e in una delle sue pose di combattimento.

Un omaggio di dimensioni colossali a uno dei personaggi più importanti nel passato del franchise, e diventato progressivamente marginale a causa degli sviluppi introdotti nel manga di Dragon Ball Super. Fateci sapere cosa ne pensate di questa incredibile iniziativa promozionale nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che al New York Comic Con è stata presentata la figure di Orange Piccolo, e vi lasciamo alla nostra recensione di Dragon Ball Super: Super Hero.