Dragon Ball Super: Super Hero, il gioco di carte conferma la presenza di quel villain?

In Dragon Ball Super: Super Hero, il cui debutto era previsto in Giappone per fine mese, gli Andoidi irromperanno nuovamente sulla scena. Attraverso un piano malvagio architettato dal Red Ribbon, i Guerrieri Z subiranno l’attacco dei “super eroi” Gamma 1 e Gamma 2. Tuttavia, l’anime movie potrebbe nascondere una sorpresa.

L’attacco hacker subito da TOEI Animation ha comportato gravi conseguenze per il lungometraggio. La nuova data di uscita di Dragon Ball Super: Super Hero potrebbe nascondersi nei primi mesi estivi, ma al momento non si hanno conferme ufficiali. Un mistero, è anche il ruolo di antagonista.

Secondo le teorie della community, non sarebbero i due androidi di classe Gamma a ricoprire la figura dei villian. Un indizio ha confermato il ritorno di quel personaggio in Super Hero. A quanto pare, assisteremo al ritorno dell’Essere Perfetto, uno degli antagonisti più amati dai fan della serie Z.

La presenza di Cell nel cast del film è stata suggerita dal gioco di carte ufficiale del franchise. Una delle carte della nuova espansione è dedicata proprio a Perfect Cell, che però vanta una nuova trasformazione, simile a quella futura di Piccolo. Sarà questa terrificante forma “Risveglio” a minacciare nuovamente il Pianeta Terra, oppure si tratta solamente di una coincidenza?