Dragon Ball Super: Super Hero, Gohan Beast doveva avere un altro aspetto secondo Toriyama

Dragon Ball Super: Super Hero ha riportato sotto i riflettori il franchise creato dal maestro Akira Toriyama. Mentre il manga di Dragon Ball Super è arrivato al capitolo 85, disponibile su MangaPlus, il film prodotto da TOEI Animation è la prosecuzione diretta di Dragon Ball Super: Broly, che al momento non risulta ancora canonico nella serie.

Nonostante ciò, è probabile che in futuro i due lungometraggi si colleghino alla storia principale di Dragon Ball Super, in modo che anche in essa facciano la loro comparsa le nuove forme di Gohan e Piccolo. Dragon Ball Super: Super Hero le ha messe in scena per la prima volta, mostrando dei design totalmente inediti per il franchise.

Gohan Beast, però, inizialmente sarebbe dovuto essere totalmente diverso: parola di Akira Toriyama. L'autore ha rivelato in una recente intervista la sua ispirazione per la nuova forma del Saiyan: "Gohan ha avuto diverse trasformazioni in passato, ma questa volta necessitava di una novità assoluta. Il ragazzo doveva avere una sua evoluzione unica, basata sulla forma che aveva raggiunto da ragazzo. ho chiamato la nuova forma Gohan Beast, nel senso che la bestia rinchiusa in lui è stata finalmente liberata."

Il maestro ha poi proseguito, parlando del design iniziale di Gohan Beast: "Per quanto riguarda il design, ho provato a disegnare Gohan con una faccia spaventosa e la pelle molto pallida, ma non sembrava calzare bene al ragazzo. Quindi ho utilizzato i classici capelli sparati verso l'alto, che hanno sorprendentemente avuto grande successo: tutti hanno esclamato "è davvero figo!", il che mi ha fatto sentire molto grato."

Akira Toriyama chiude poi l'intervista con una battuta: "Frankly, non so che design utilizzerò se dovrò dare una nuova forma a Gohan in futuro." Nella stessa intervista, il maestro Toriyama ha parlato del concept del nuovo nemico di Dragon Ball Super: Super Hero, svelando diverse curiosità sul ritorno di uno dei villain più amati dai fan.